Ребенок – не помеха: Рапунцель забыла про Колесникова и строит отношения со стриптизером

23-летняя Алена Рапунцель три месяца назад покинула проект «Дом-2». За периметром девушка пыталась построить отношения с Максимом Колесниковым, но ничего не получилось. По ее словам, она уже забыла парня и начала все с чистого листа.

Сейчас в ее жизни появилась новая любовь, это красавец-стриптизер по имени Илья. Парень познакомился с девушкой в ночном клубе месяц назад. Вначале пара общалась в статусе друзей и даже в какой-то момент разругалась, но пару недель назад они решили перейти в новый ранг и начать встречаться. Как говорит Алена, она еще не знакомила нового бойфренда с мамой, сестрой и маленьким сыном.

«Он нормально относится к тому, что у меня ребенок», — уверяет девушка starhit.ru.

Напомним, Алена родила малыша от бывшего возлюбленного Ильи Яббарова в феврале 2019-го года. Пара так и не смогла наладить отношения даже ради ребенка.