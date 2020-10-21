«Всем мира и здоровья!»: Тарзан после истории с изменой сел за рояль в костюме зайчика

Культурист посетовал, что лето прошло, но унывать, как он считает, все равно не стоит.

Муж певицы Наташи Королевой культурист Тарзан в Instagram разместил забавный ролик. На кадрах он в одних трусах сел за рояль. При этом на голове у него маска зайца. Бодибилдер «спел» «Песню про зайцев» из кинофильма «Бриллиантовая рука» в исполнении актера Юрия Никулина.

«Немного жаль ушедшего лета, но не будем унывать, друзья! Всем мира и здоровья!» Тарзан

Отметим, что Тарзан предпочел закрыть комментарии, чтобы не читать мнение о себе подписчиков. Как известно, в последнее время бодибилдер подвергается нещадной критики. Всему виной, громкая история с изменой своей жене.

Многие пользователи до сих пор склонны считать, что культурист и певица, как по нотам разыграли хитрую комбинацию. Возможно, никакой измены бодибилдера Королевой и не было. Пользователи думают, что звезды просто хайпятся и привлекают к себе все новых подписчиков. Как известно, после измены Королева простила мужа. Они по-прежнему счастливы вдвоем.