«Закрались сомнения»: Степан Меньщиков требует тест ДНК

Экс-участник «Дома-2» не уверен в том, что Ангелина Монах родила его дочь.

Степан Меньщиков в сомнениях. Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» не уверен, что воспитывает свою родную дочь. Девочку Степанию ему родила тоже бывшая участница проекта Ангелина Монах. Об этом она сообщала в своем Instagram. При этом женщина еще думает, стоит ли делать экспертизу.

«Я не знаю, что у него в голове, но я считаю, что нужно доверять друг другу. Но если у него закрались сомнения, то я подумаю идти мне или не идти на этот шаг», — написала Монах.

Ранее Меньщиков уже проходил подобные испытания. Тогда выяснилось, что сын Ваня, которого мужчине родила экс-супруга Евгения Шамаева, оказался неродным.

Несколько дней назад стало известно, что 43-летний Меньщиков и 41-летняя Монах ушли из проекта «Дом-2». Тогда мужчина сказал, что им уже тяжело жить под камерами круглосуточно.