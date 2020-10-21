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Бузова пошла на эксперимент с имиджем и сделала из волос длинный жгут на прямой пробор

Обновленный имидж звезды сразу же оценила Яна Рудковская.

Бузова пошла на эксперимент с имиджем и сделала из волос длинный жгут на прямой пробор
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова не перестает экспериментировать с имиджем. Поклонники ведущей «Дома-2» уже видели ее платиновой блондинкой с наращенными локонами, брюнеткой с каре и даже с африканскими косичками, некоторое время она предпочитала русый цвет волос довольно умеренной длины.

А недавно на передачу «Вечерний Ургант» она неожиданно вновь предстала со светлыми длинными локонами, собранными в конский хвост и с челкой-шторкой. Казалось бы, что-то новое уже трудно придумать, но нет – на сей раз Ольга решила предстать в образе холодной леди, сформировав строгую прическу на прямой пробор с длинным жгутом-косичкой.

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Новый стиль певицы впечатлил продюсера Яну Рудковскую. В комментариях личного блога возлюбленной Давы она оставила восторженный комментарий в виде огненных взрывающихся смайлов и сердечка.

«С каждым днем все красивее», «Невероятная», «Очень красивая», «Изумительная, божественная», «Шикарная», — также прокомментировали фолловеры.

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