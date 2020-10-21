Бузова пошла на эксперимент с имиджем и сделала из волос длинный жгут на прямой пробор

Ольга Бузова не перестает экспериментировать с имиджем. Поклонники ведущей «Дома-2» уже видели ее платиновой блондинкой с наращенными локонами, брюнеткой с каре и даже с африканскими косичками, некоторое время она предпочитала русый цвет волос довольно умеренной длины.

А недавно на передачу «Вечерний Ургант» она неожиданно вновь предстала со светлыми длинными локонами, собранными в конский хвост и с челкой-шторкой. Казалось бы, что-то новое уже трудно придумать, но нет – на сей раз Ольга решила предстать в образе холодной леди, сформировав строгую прическу на прямой пробор с длинным жгутом-косичкой.

Новый стиль певицы впечатлил продюсера Яну Рудковскую. В комментариях личного блога возлюбленной Давы она оставила восторженный комментарий в виде огненных взрывающихся смайлов и сердечка.