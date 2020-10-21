«Настоящее счастье вернуться домой»: Бабкина похвасталась тортом, который для нее испек Гор

Как отметила певица, она счастлива в моменты, когда за столом собирается вся ее семья.

Певица Надежда Бабкина в Instagram поделилась кадром с семейных застолий. На фотографии она любуется тортом, который для нее испек молодой муж музыкант Евгений Гор.

«Настоящее счастье вернуться домой после долгого рабочего дня. Здесь тебя ждут. Здесь в воздухе витает запах свежеиспеченного торта, приготовленного руками любимого человека. Здесь за столом собирается вся семья – дети, внуки… Дом — это место, где я набираюсь сил и энергии, это то место, куда я рвусь всей душой».

Надежда Бабкина

«Какое счастье попробовать торт, который испек любимый человек», «Вам, Надежда, необычайно повезло», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Надежда Бабкина уже почти двадцать лет счастлива вместе с Евгением Гором. Общих детей в этом союзе, правда, нет. Сейчас певица старается, как можно больше времени уделять своим любимым внукам, которых просто обожает.