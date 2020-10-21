Тренд — фиолетовое с красным: Хромченко показала модный комплект в духе Ива Сена Лорана

Александр Васильев не раз говорил о том, что современные кутюрье и дизайнеры фактически уже давно ничего нового не предлагают публике. А то, что мы видим на подиумах — лишь хорошо забытое старое в новых интерпретациях. Поэтому, для того, чтобы всегда оставаться в тренде — можно изучить историю мировой моды и искусно манипулировать этими знаниями.

В эфире «Модного приговора» на Первом канале коллега историка моды Эвелина Хромченко показала один из таких «хорошо забытых» комплектов, который сегодня можно смело назвать ультрамодным. Его на телеподиуме представила участница шоу Елена Саяпина.

«Правильно выбранные вещи не стареют. И я не удивилась бы, если бы выяснилось, что все эти вещи наши стилисты купили в винтажном магазине, потому что эти вещи Ив Сен Лоран предлагал носить давным-давно именно в таком контексте цветов — фиолетовый с красным», — высказалась стилист.

По словам Александра Васильева, представленный модный плащ также сделан из винтажного материала — искусственной кожи sky (в переводе с английского – небо), которая была необыкновенно популярна в 60-е годы и представляла собой воплощенную мечту о покорении космоса.