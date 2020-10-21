«Чувствую себя здесь – как дома!»: исхудавший Александр Домогаров уехал на отдых к друзьям

По словам актера, он позволил себе небольшой отпуск после премьеры.

Актер Александр Домогаров в Instagram сообщил, что уехал в отпуск. Он поделился кадром, на котором можно увидеть только часть его лица. Актер, судя по всему, загорает.

«Я позволил себе небольшой отдых, после премьеры! Будьте все счастливы! А я — счастлив! Я у своих друзей! Больше, чем друзей. Могу сказать, что я чувствую себя здесь — как дома! Удачи всем!»

Александр Домогаров

«Прекрасного отдыха, приятного общения с друзьями», «Александр Юрьевич, вы, как никто, заслужили этот отдых, после такой тяжелейшей работы. Как же здорово понежиться на солнышке», «Александр, отдыхайте и наслаждайтесь отдыхом! P.S. Вам очень идет зеленый цвет! Это ваш цвет по гороскопу, цвет рака», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в последнее время вокруг личности Александра Домогарова ходят разные слухи. Часть пользователей пришли в ужас, когда увидели на одной из недавних фотографий, как актер сильно похудел.