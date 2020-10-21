«Есть основной оклад, а дальше все в твоих интересах»: Александра Ребенок о заработках в театре

Как отметила актриса, каждый актер замотивирован, чтобы как можно чаще появляться на сцене.

Актриса Александра Ребенок в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказала, как формируется зарплата актеров в театре.

«Есть основной оклад, а дальше все в твоих интересах. То есть ты получаешь за каждый сыгранный спектакль. Каждый актер замотивирован, чтобы играть, как можно больше спектаклей. Таким образом, ты в какой-то мере контролируешь свой заработок. Если готов, то играй хоть тридцать дней в месяц». Александра Ребенок

Как добавила актриса, вопрос еще какой-то подработки очень индивидуален. «Оплаты за спектакли очень разные. Сложно назвать одну цифру. Есть категории. Есть заслуженные, есть народные артисты. Исходя в том числе из звания получаешь оклад и сумму за сыгранные спектакли. Меня моя зарплата в театре устраивает», — заявила она.

Ранее актриса Кристина Асмус рассказывала, что получает в театре меньше 22 тысяч рублей в месяц. При этом она не склонна жаловаться. По ее словам, ради театра она порой даже отменяла съемки в картинах, где заработки намного выше.