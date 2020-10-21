«Температуры нет. Запахов и вкуса тоже»: Асмус постепенно восстанавливается после болезни

По словам актрисы, людям нужно прислушиваться к своему организму и больше отдыхать.

Актриса Кристина Асмус в Instagram заявила, что постепенно восстанавливается после коронавируса. По ее словам, с каждым днем ей становится все лучше, хотя до полной победы еще далеко.

«Температуры нет. Запахов и вкуса тоже. Как и нет головной боли и почти нет кашля. Зато есть время прибраться, почитать и поделать долгожданные дела. Но желания тоже нет».

Кристина Асмус

Как отметила Асмус, в такой непростой период жизни лучше не травмировать себя, прислушиваться к организму и больше отдыхать. Сама она в эти дни предпочитает больше времени проводить в кровати за поеданием бутербродов.

Напомним, что несколько дней назад Кристина Асмус рассказывала о ковиде, который где-то подхватила. В связи с этим в ближайшее время ее нельзя будет увидеть на сцене в театре. Также она отменила все свои съемки в картинах. Звезда восстанавливается дома.