«Выглядит старомодно»: Инна Маликова отметилась в кафе в шубке под зебру и джинсах с разрезами

Солистка группы «Новые самоцветы» Инна Маликова запечатлелась в одном из питерских кафе со своей приятельницей и коллегой Яной Дайнеко. Девушка примерила шубку, имитирующую окрас зебры, сочетав ее с укороченными джинсами скинни с разрезами, черной водолазкой и ботильонами на каблуке в тон.

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Образ сестры Дмитрия Маликова для Teleprogramma.pro прокомментировал дизайнер одежды Сергей Никулин. Он отметил, что этот комплект отлично демонстрирует женственную фигуру девушки, подчеркивая длину и стройность ее ног, а также тонкую талию. Однако он имеет несколько недостатков.

«Стиль сафари, звериные принты вроде леопарда и зебры, уже стали базовыми элементами гардероба. Но в таком сочетании он выглядит крайне старомодно. Комплект в целом неудачный, скучный, пресный, несовременный из-за отсутствия модных силуэтов и акцентных вещей, как будто взят из 2008-2010 года», — сказал эксперт.

Между тем, Сергей заметил, что такие модные промахи случаются с каждым, вполне возможно, что Инна торопилась с подругой на ужин и надела то, что попалось под руку.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин окончил факультет дизайна костюма в МХПИ, занимается созданием стильных образов для важных мероприятий и модных фотосессий. Его работы экспонируются на специализированных выставках. В прошлом году они имели большой успех в Гостином дворе на выставке «Образование и карьера».