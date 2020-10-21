«Понятно, что звездам дают надбавку»: Эвелина Бледанс рассказала о зарплатах артистов в театре

По словам актрисы, у нее огромное количество коллег, которые получают небольшие деньги.

Актриса Эвелина Бледанс в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что многие артисты в театрах не могут похвастаться хорошими заработками. Напомним, что недавно ее коллега Кристина Асмус заявила, что получает меньше 22 тысяч рублей за работу в театре, но уходить не собирается.

«Я никогда не работала в государственном театре, но у меня огромное количество коллег, которые действительно трудятся примерно за такую плату. Понятно, что звездам дают надбавку, но базовая сумма она такая». Эвелина Бледанс

При этом у самой Бледанс, как она сказала, несколько другие условия. «Я работаю в антрепризе. Там изначально оговоренный гонорар. Ты напрямую договариваешься с продюсером», — сказала она.

Ранее актер Станислав Садальский отмечал, что в театрах неплохо зарабатывают только звезды. Причем их, как он говорил, зрители называют обезьянками.