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«Моя любовь к тебе безусловна»: Анна Михалкова трогательно поздравила отца с 75-летием

Никита Сергеевич празднует свой юбилей 21 октября.

«Моя любовь к тебе безусловна»: Анна Михалкова трогательно поздравила отца с 75-летием
Никита Михалков. Фото: Global look press.

21 октября народному артисту Никите Михалкову исполнилось 75 лет. Кто-то полюбил его за талантливые актерские работы в фильмах «Шагаю по Москве», «Жестокий романс», «Свой среди чужих, чужой среди своих», а кто-то за его режиссуру.

В числе его фильмов есть, к слову, и оскороносный. В 1995 году он получил заветную статуэтку за картину «Утомленные солнцем» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Его много критикуют, но в то же время народную любовь к Никите Сергеевичу не отнять, это факт. Его киноленты трогают какие-то невидимые струны души человека, и они остаются в сердце надолго.

Дочь режиссера актриса Анна Михалкова начала утро в юбилейный день отца с поздравления. В личном блоге она написала несколько теплых слов в адрес близкого человека.

«Мне всегда очень сложно про тебя что-то говорить потому что никакие слова не смогут описать мою любовь к тебе! Она всегда безусловна! Просто будь здоров!! С днем рождения, мой герой, с днем рождения!» — поздравила артистка.

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