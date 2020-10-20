Актриса Светлана Крючкова госпитализирована

Актриса Светлана Крючкова попала в больницу в Санкт-Петербурге. Причины госпитализации 70-летняя артистка не уточнила. По предварительным данным у нее нет серьезных проблем со здоровьем. Об этом сообщает РИА ФАН.

Известно, что несколько лет назад она боролась с онкологическим заболеванием, в итоге недуг был побежден. Симптомов у нее не было, но насторожило поведение кота, который постоянно укладывался на одно и то же место. Причиной болезни Крючкова считала повышенное содержание ртути в ее квартире, рядом с которой находился химический склад.

Светлана Крючкова сыграла роли в фильмах «Чучело», «Утомленные солнцем» и других. Одна из последних ее работ – эпизодическая роль в картине «Одесский пароход».