«Мать меня прокляла»: Плаксина удивила новыми фактами ссоры с Успенской

Конфликт между певицей Любовью Успенской и ее дочерью не закачивается. Татьяна Плаксина после публичного обвинения матери в избиении и унижении уехала в США к отцу. Но и там девушка вновь стала эпицентром скандала. Русскоязычные жители Лос-Анджелеса заметили неадекватное поведение Плаксиной возле ветрин кафе. Тогда Татьяна была госпитализирована. После выхода из клиники дочь Успенской связалась с редакцией программы «Пусть говорят».

Плаксина сообщила, что теперь и отец считает ее сумасшедшей. Александр Плаксин, по словам девушки, насильно поместил в лечебницу Татьяну. Там Татьяна провела неделю, после чего ее признали вменяемой и отпустили.

«Наблюдая за преступниками и бомжами — поняла, что это моя мать меня прокляла. До моего отъезда в Америку она желала мне сдохнуть под забором. Ее проклятие сбывается. Мне надо бороться изо всех сил», — заявила дочь «королевы» шансона.

Татьяна считает, что родственники отца тоже желают ей смерти. Так как девушка может претендовать на имущество Плаксина.

Отметим, что сама Успенская не появилась в студии «Пусть говорят». Она охотнее проводит время со своей племянницей — моделью Миланой Тюльпановой.