«Два года вместе»: 47-летний Сергей Шнуров поделился романтическим кадром со своей молодой женой

Сергей Шнуров является одним из самых эпатажных отечественных артистов. Он не стесняется в выражениях и любит устраивать словесные перепалки с коллегами по цеху. В его жизни было несколько женщин, с которыми он был счастлив. Третьей женой артиста была Мальтида Мозговая, она во всем его поддерживала на протяжении восьми лет. Тогда многие отмечали, что певец стал лучше выглядеть, как и вести себя в общественном пространстве. Но в 2018 году красивая пара рассталась, а спустя пару месяцев музыкант неожиданно снова сыграл свадьбу.

Теперь 47-летний Сергей женат на Ольге Абрамовой. Сначала ходили слухи, что она поэтесса. Однако девушка оказалась дочкой уральского миллиардера Валерия Абрамова. Время от времени артист вывозит избранницу на море, а вот светские мероприятия музыкант почти не посещает. 20 октября он поздравил возлюбленную в годовщиной отношений. Он поделился редким фото, на котором целует Ольгу на набережной. Кадр получился очень нежным.

«Два года вместе. Это важно! Проснулись дома. Не спешу. Пусть свадьбу назовут бумажной, я на бумаге напишу, — Люблю! Фломастером со спиртом. Тебя своею я нарек. Всем правилам на… поперек. Я утро начинаю флиртом, с тобой, моя любимая», — написал он.

Поклонники были удивлены тому, что Шнуров последнее время проявляет себя столь романтично. Многие пожелали ему большого счастья с четвертой женой. «Очередная «самая любимая», «Приятно наблюдать за бруталом, ударившимися в романтику», «Долгих и счастливых лет вашей паре!», «Талантище! И вот можно же и без матов.Романтизм! Не теряйте эту волну», «Котятки», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что от прошлых отношений у лидера группы «Ленинград» есть дочка Серафима и сын Аполлон.