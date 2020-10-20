«Он даже не вспомнит»: Решетова объяснила, почему мать Тимати не присутствовала на празднике внука

Наследник Тирами и Насти Решетовой, малыш Ратмир, отметил свой первый день рождения. По такому поводу мама с папой устроили праздник, провели семейную фотосессию и надарили крохе подарков. Но внимательные поклонники рассмотрели на кадрах с вечеринки, что бабушки именинника, Симоны, на торжестве не было. Вопросы посыпались как к самой Юнусовой, так и к Решетовой.

К примеру, у молодой мамочки спросили, как так получилось, что бабушка не поздравила внука. На что Решетова написала:

«Мне только сегодня про подарок сказали. Я не знала, что Симона его передала. Так что все нормально! Она его поздравила, — успокоила взволнованных поклонников модель. И добавила: «С днем рождения так получилось из-за того, что у Алисы был концерт и он был очень важен для нее. А Ратик допоздна сидеть не может. Мы его в 21:00 уже укладываем».

После этого фанаты Решетовой отправились в аккаунт Симоны, где потребовали от нее объяснений. Мать Тимати, в свою очередь, поспешила объяснить, что выбирала недолго, как поступить: