«Кого танцуют, того и снимают»: Садальский отреагировал на слова Асмус о низких зарплатах в театре

Как отметил актер, это действительно миф, что у всех знаменитостей высокие заработки.

Актер Станислав Садальский в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro отреагировал на слова актрисы Кристины Асмус о низких заработках в театре.

«Может она там служит на четверть ставки?! Я работаю в театральной антрепризе. У нас вот зависит от зрителей зарплата. Популярен ты или нет. Зритель приходит, берет билет и от этого зависит твоя популярность. А в театре ты можешь, как Ирина Апексимова, которая свою дочь выпускает и ради бога смотрите на нее».

Станислав Садальский

Как сказал Садальский, это действительно миф, что в театре все актеры хорошо получают. «Единицы зарабатывают хорошие деньги. Ходят сегодня на известных актеров. Спрашивают зрители всегда: «Обезьяны в спектакле есть?». Сейчас в постановке должно быть минимум две обезьяны, на которых смотрят. У нас есть много хороших актеров, но их никто не знает, потому что они снимаются в самодеятельности. Скажу, что сегодня кого танцуют, того и снимают», — заявил Садальский.

Ранее актриса Кристина Асмус, отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях, говорила, что ее зарплата в театре ниже 22 тысяч рублей в месяц. При этом она часто переносит съемки в фильмах ради любимого театра.