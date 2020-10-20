«С восхищением слушала»: Юлия Снигирь вспомнила историю об Ирине Скобцевой

20 октября умерла мама режиссера Федора Бондарчука, народная артистка РСФСР Ирина Скобцева. Ей было 93 года. Смерть актрисы стала трагедией не только для семьи Бондарчука, но и для многих других. Юлия Снигирь в своем Instagram также почтила память именитой артистки и опубликовала историю из жизни. По словам возлюбленной Евгения Цыганова, они как-то вместе встречали новый год и тогда Ирина Константиновна вспомнила о своем путешествии по Японии. В поездке ее сопровождал Сергей Федорович.

«Ее красивые глаза блестели, а я с восхищением слушала и не понимала, откуда у нее столько сил. Кто-то прочитал это в моем взгляде и шепнул: «Это другое поколение, они совсем другие», — написала Снигирь.

Дебют актрисы Ирины Скобцевой состоялся в 1955 году в роли Дездемоны в картине Сергея Юткевича «Отелло». В целом она сыграла более чем в 60 фильмах.