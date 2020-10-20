«Щеки скоро провалятся»: Александр Домогаров шокировал подписчиков болезненным видом

Актер заметно похудел за последнее время и стал мало походить на себя.

Актер Александр Домогаров в Instagram разместил достаточно странный снимок. На фотографии можно увидеть очень похудевшего актера, который мало похож на себя. Что случилось за последние месяцы со звездой сериала «Бандитский Петербург» остается только догадываться.

«Щеки скоро провалятся», «Пожалуйста, не худейте больше. Что с вами стряслось?!», «Саша, неужели вы продолжаете выпивать. Остановитесь», — стали писать в комментариях пользователи.

Ранее подписчики наоборот критиковали актера за набранный лишний вес. Примерно год назад ходили активные слухи, что он серьезно болен. Якобы поэтому поправился. Сам Александр Домогаров предпочитает с поклонниками своего творчества в контакты не вступать и не тратить нервы впустую.

Напомним, что Домогаров один из самых закрытых персон в мире российского шоу-бизнеса. Ему часто приписывают разные романы. Между тем известно, что последние 11 лет он живет с некой девушкой по имени Татьяна. Актер не рассказывает, чем она занимается.