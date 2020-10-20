Сменил прическу: первый «выход в свет» Михаила Ефремова после объявления приговора

В Мосгорсуде рассматривается апелляция звезды театра и кино на приговор.

Первый «выход в свет» Михаила Ефремова за последние полтора месяца состоялся 20 октября. Звезда театра и кино доставлен в Мосгорсуд, где рассматривается его апелляция на приговор, вынесенный артисту 8 сентября. Ефремов просит пересмотреть наказание и не лишать его свободы.

больше по теме Михаила Ефремова доставили в суд в маске и в перчатках Во вторник в Мосгорсуде состоится рассмотрение апелляции.

В ходе слушаний Ефремов подтвердил суду, что сам отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева. Теперь его интересы защищают Петр Хархорин, Роман Филиппов и Владимир Васильев. Юристы заявили, что готовы выплатить трем пострадавшим 2,4 млн рублей прямо в зале суда – то есть по 800 тысяч.

К слову, в зал суда Ефремов был доставлен в маске и перчатках, как того требует обстановка. Собравшиеся не смогли не заметить новый имидж звезды — у артиста новая прическа.

Фото и видео: пресс-служба Мосгорсуда