Семейные будни: бывший муж Климовой показал редкий кадр с нынешней женой и дочерьми

Актер Игорь Петренко в Instagram показал своих подросших красавиц-дочек от третьей жены актрисы Кристины Бродской. На фотографии счастливая семья запечатлена на прогулке. Экс-возлюбленный Екатерины Климовой не скрывает, что обожает своих девочек. К слову, на фото не хватает только старших сыновей Игоря от второго брака — Матвея и Корнея.

«Какие же вы замечательные», «Красивые, яркие, счастливые. Как они у вас подросли», «Добрая фотография и очень теплая», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Игорь Петренко и Кристина Бродская сыграли свадьбу в 2016 году. К этому времени у них уже появилась совместная дочь София-Каролина, которая родилась в 2014 году. Спустя еще три года, Бродская подарила мужу вторую наследницу – Марию. Наконец, третья дочь Ева появилась в семье в 2019 году.

Отметим, что у Игоря Петренко есть еще два сына Корней и Матвей от второй жены популярной актрисы Екатерины Климовой. В браке они были на протяжении десяти лет. Первой женой Петренко много лет назад была актриса Ирина Леонова.