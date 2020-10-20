«Я никогда не забуду первую встречу»: Ревва нежно поздравил жену с днем рождения

Комик, актер и музыкант Александр Ревва в Instagram нежно поздравил с днем рождения свою жену Анжелику. 20 октября ей исполнилось 38 лет.

«Самая большая удача в моей жизни — это то, что я встретил тебя, моя Анжелика. Я никогда не забуду нашу с тобой первую встречу — это был самый длинный и незабываемый вечер в моей жизни. Спасибо Богу за то, что подарил мне тебя!»

Александр Ревва

Как добавил Александр Ревва, именно любовь жены делает его сильным и настоящим мужчиной. Также он поблагодарил возлюбленную за их прекрасных детей — дочерей Алису и Амели. Имениннице комик пожелал быть всегда такой же нежной, красивой и любимой.

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Напомним, что Александр и Анжелика Ревва сыграли свадьбу в 2004 году и с тех пор счастливы вместе. Известным юморист стал благодаря команде КВН «Утомленные солнцем». За его плечами съемки в нескольких десятках кинокартин. Многие знают Александра Ревву под творческим псевдонимом Артур Пирожков. Он выпустил уже два музыкальных альбома, некоторые песни из которых стали хитами.