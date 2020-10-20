«Ушла в один день с Сергеем Бондарчуком»: Паулина Андреева впервые обнародовала совместное фото со свекровью

20 октября в 93 года умерла народная артистка Ирина Скобцева, жена знаменитого советского режиссера Сергея Бондарчука, мать Федора Бондарчука. Зрители помнят ее по ролям в таких кинолентах, как: «Я шагаю по Москве» и «Война и мир».

Ее невестка актриса Паулина Андреева написала в личном блоге прощальные слова, а также впервые обнародовала кадры из личного архива, представ на фото возле матери своего мужа.

«Сегодня утром не стало Ирины Скобцевой. Она ушла в один день с Сергеем Бондарчуком, 20 октября. Мы скорбим и безумно скучаем, Ириша», — сказала артистка.

Отметим, что с Сергеем Бондарчуком актриса состояла в браке с 1959 года вплоть до его смерти в 1994 году.