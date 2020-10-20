Михаила Ефремова доставили в суд в маске и в перчатках

Первое заседание в Мосгорсуде по апелляции Михаила Ефремова началось с часовой задержкой. Заслуженного артиста доставили в зал в защитной маске и костюме, разместили за стеклянной стеной.

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Напомним, Михаил Ефремов 8 сентября был приговорен Пресненским судом Москвы к восьми годам общего режима за ДТП со смертельным исходом. Артист при помощи своих новых адвокатов Петра Хархорина, Романа Филиппова и Владимира Васильева подал апелляционную жалобу. В ней звезда театра и кино просит суд заменить назначенное наказание на не связанное с лишением свободы.

Кроме того, должен быть рассмотрен вопрос о признании потерпевшими в деле еще двух его фигурантов. Гражданская жена погибшего в аварии Сергея Захарова, Ирина Стерхова, претендует на компенсацию после того, как стало известно, что в момент автокатастрофы пострадавший находился в процессе расторжения брака с официальной супругой.

Также потерпевшей просит признать себя фирма, в ней работал погибший Захаров. Этой компании принадлежал фургон, в котором разбился курьер.