«Пусть будет подобна луне»: Михалков романтично высказался о жене

Как отметил режиссер, при знакомстве с Татьяной он не мог и предположить, что они будут вместе много лет.

Режиссер Никита Михалков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей второй жене модели и одной из первых красавиц Советского Союза — Татьяне Михалковой. Вместе они с 1973 года. В браке родилось трое детей.

«Нет, у меня не было мыслей при знакомстве с Татьяной, что мы будем всегда вместе. Там получилось все тогда невероятно. Случилось так, как невозможно было, чтобы случилось. Я вернулся на побывку из армии. Однажды мы из Дома кино поехали искать Татьяну в новостройке. Там было домов пятнадцать одинаковых. Зашли с другом в подъезд. Позвонили в первую попавшуюся дверь и открыла именно Татьяна. Вот так все и решилось».

Никита Михалков

Как отметил Михалков, жену он, безусловно, любит, но тут же привел цитату писателя Аниона Чехова: «Позвольте я женюсь, но только пусть моя жена будет подобна моей луне — не каждый раз всходит на моем небосклоне», — заметил он.

Никита Михалков — режиссер, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Обладатель премии «Оскар» за фильм «Утомленные солнцем». Председатель союза кинематографистов России.