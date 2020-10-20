«Я был его рабом»: Никита Михалков рассказал об отношениях с Андреем Кончаловским

Как отметил режиссер, в их семье никогда не было экзальтации.

Режиссер Никита Михалков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал об отношениях с не менее звездным старшим братом режиссером Андреем Кончаловским.

«У нас в семье всегда все было иронично, трогательно. Любовь была. Экзальтации не было. Я был его рабом. Но это рабство от безграничной любви и доверия. И быть полезным ему. У меня всегда был культ старшего брата». Никита Михалков

Как отметил режиссер, брат порой был жесток с ним. «Но у меня не было комплекса или обид. Я получал от него по-серьезному. К примеру, именно я стоял на атасе, когда он был с девушками. Я воровал водку у родителей для него. Сейчас, конечно, это невозможно себе представить, но когда-то было именно так», — сказал режиссер.

Никита Михалков – режиссер, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Обладатель премии «Оскар» за фильм «Утомленные солнцем». Председатель союза кинематографистов России.