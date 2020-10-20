Умерла народная артистка РСФСР Ирина Скобцева

Звезде картин «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Зигзаг удачи» было 93 года.

Умерла мать знаменитого российского режиссера Федора Бондарчука, легендарная советская актриса Ирина Скобцева. Отметим, что народной артистке РСФСР было 93 года. О смерти звезды таких картин, как: «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Зигзаг удачи», сообщил PR-директор Art Pictures Studio Мария Далакян.

Отметим, что пока не известно, где и когда пройдут похороны актрисы. Причина смерти также не сообщается, пишет «Агентство городских новостей «Москва».

Напомним, что мать Федора Бондарчука появилась на свет в 1927 году в Туле. В кино начала сниматься с 1955 года. В 1959 году вышла замуж за известного режиссера Сергея Бондарчука. С ним она познакомилась во время учебы в Школе-студии МХАТ.

Добавим, что до брака с Сергеем Бондарчуком Скобцева была замужем за журналистом и публицистом Алексеем Аджубеем. Общих детей у них не было. Своего второго мужа она похоронила в 1994 году.