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Во всем блеске: звезда «Клона» Джованна Антонелли показала осиную талию в мерцающем платье

44-летняя актриса умеет демонстрировать свои достоинства.

Во всем блеске: звезда «Клона» Джованна Антонелли показала осиную талию в мерцающем платье
Джованна Антонелли. Фото: instagram.com/giovannaantonelli/

Прошло 19 лет с момента выхода сериала «Клон» в мировой прокат, однако имя главной героини теленовеллы Джованны Антонелли до сих пор на слуху. Ее энергия, шарм и женственность привлекают внимание публики.

Звезда действительно смогла сохранить былую стройность и ту самую чертовщинку в глазах, от которой просто сходил с ума ее экранный возлюбленный Лукас и телемуж Саид, а также тысячи поклонников у экранов.

Тем не менее, определенному навыку держаться перед камерой и красиво позировать перед камерой могут научиться многие. А как это делает сама Джованна Антонелли, она показала в личном блоге. Несколько модельных поз девушки могли бы взять на заметку.

В мерцающем платье на одно плечо актриса подчеркнула талию ладонями, обхватив ее по бокам и выдвинув локти вперед, поиграла с волосами и игриво взглянула в объектив.

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бразильский сериал "Клон"Джованна АнтонеллиЖадиКлон