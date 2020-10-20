«Думала, мы взорвемся»: звезды «Дома-2» Африкантова и Капаклы попали в аварию

Ночью по дороге из Москвы в Санкт-Петербург Роман не справился с управлением.

Звезда «Дома-2» Марина Африкантова этой осенью покинула реалити-шоу, спустя семь лет участия в нем. Такое решение девушка приняла вместе с мужем, Романом Капаклы, и теперь пара строит новую жизнь за периметром, вдали от телекамер.

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Африкантова активно ведет микроблог в Instagram, и оттуда тысячи подписчиков, включая ее маму Татьяну Владимировну, узнали об автокатастрофе, в которую попала пара. Оказалось, что при движении по трассе из Москвы в Санкт-Петербруг Роман не справился с управлением машины и авто стало крутить на мокром асфальте. Инстадива сняла видео о том, что в результате случилось с их транспортом, а также рассказала о своем самочувствии.

«Мне так страшно было, машину мотает в разные стороны, замкнутое пространство, она ударяется об одну обочину, об другую, срабатывают подушки безопасности, и вот когда она уже наконец-то остановилась, я думала, она взорвется. Стала искать Рому», — рассказывает с места происшествия Марина.

У девушки случилась настоящая истерика, она плакала два часа. Успокоившись, экс-участница «Дома-2» призналась, что это было очень страшно, и она даже никогда не допускала мысли, что такое может произойти. Но самое главное, что все живы и здоровы.