«Я ничего не помню, бы такой пьяный»: Михалков признался, что забыл «Оскар» в чужой машине

Режиссер Никита Михалков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как в 1994 году получил престижную американскую премию «Оскар».
«Я ничего не помню, был такой пьяный. Мы четыре раза были в шорт-листе лучшего фильма на иностранном языке, поэтому ждали победы. И вот мы в зале. Маленькая дочь Надя со мной. Мы с ней выходила во время рекламы из зала. Там сразу же заполняется место специальными людьми. Я пил в таких перерывах вискарь. Таких выходов было то ли шесть, то ли восемь. В какой-то момент Надя говорит: «Ну, что ты так нервничаешь. Мы что корову проигрываем?»
Как отметил режиссер, после победы, когда он ехал в отель, то просто забыл «Оскар» в чужой машине. «А в какой никто не помнит. Номера даже никто не помнит. Все только ругаются. Но скажу, что об «Оскаре» все, конечно, мечтают. Это как победить на олимпийских играх», — заметил прославенный режиссер.
Никита Михалков – режиссер, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Обладатель премии «Оскар» за фильм «Утомленные солнцем». Председатель союза кинематографистов России.