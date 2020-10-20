«Я ничего не помню, бы такой пьяный»: Михалков признался, что забыл «Оскар» в чужой машине

«Я ничего не помню, был такой пьяный. Мы четыре раза были в шорт-листе лучшего фильма на иностранном языке, поэтому ждали победы. И вот мы в зале. Маленькая дочь Надя со мной. Мы с ней выходила во время рекламы из зала. Там сразу же заполняется место специальными людьми. Я пил в таких перерывах вискарь. Таких выходов было то ли шесть, то ли восемь. В какой-то момент Надя говорит: «Ну, что ты так нервничаешь. Мы что корову проигрываем?»