Без комментариев: Лазарев похвастался обручальным кольцом на безымянном пальце

Сергей Лазарев показал в личном блоге загадочное видео, где хвастается обручальным колечком на безымянном пальце. При этом артист никак не комментирует происходящее — просто интригующе улыбается перед объективом.

Естественно, что в Сети тут же развернулись настоящие баталии по поводу происходящего.

«Случилось? Женился?» «Когда успел?», «По-моему, просто привлекает к себе внимание», «А ведь правда обручальное», «Так-так, что-то я пропустила похоже», «Ого, свадебка была или будет?!» — удивляются фолловеры.

Впрочем, скорее всего, обручальное колечко — лишь часть сценического костюма Сергея. Артист в настоящий момент снимает клип в Турции, весь stories его личного микроблога заполнен исключительно рабочими моментами процесса создания ролика. И этот кадр, к слову, сделан именно в мобильном павильоне.