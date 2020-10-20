Никита Михалков вспомнил, как его дочери в слезах ползали ночью по саду и искали черепаху

Режиссер Никита Михалков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о воспитании своих дочерей — Анны и Надежды, известных сегодня актрис.

«Однажды я купил им черепаху. Сказал, чтобы ухаживали. Первые два дня они от нее не отходили. Пятый день. Прихожу ночью домой. Черепахи в коробке нет. Я их бужу. Спрашиваю: «Где черепаха?» Они не знают. Подъем. Ночь. Лето. И три часа, обливаясь слезами, они ползают по саду и ищут эту черепаху. В пять утра они ее находят. Приходят грязные, мокрые, в слезах, соплях. И мы легли спать».

Никита Михалков

Как отметил режиссер, на следующий день дочери подошли к нему и сказали, что хотят отдать черепаху в живой уголок в школу. «Ты взял ответственность за живое существо! А если взял ответственность, то тащи. Потом у соседей появился хомячок. Спрашиваю дочек: «Вам нужен?» Она ответили категорическим отказом», — заметил Михалков.

Никита Михалков — режиссер, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Обладатель премии «Оскар» за фильм «Утомленные солнцем». Председатель союза кинематографистов России.