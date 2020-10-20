«Круче, чем у Ким»: Каменских свела поклонников с ума, выложив обнаженное фото у бассейна

Певица Анастасия Каменских продолжает эпатировать публику. Совсем недавно звезда снялась в клипе, примерив смелый наряд, где вместо лифа на ней оказались дверные ручки. Хейтеры бросились осуждать знойную красотку, а ей, кажется, все равно.

Практически следом избранница Потапа обнародовала фото в одних красных стрингах, запечатлевшись не где-нибудь в закрытом местечке, а на балконе отеля. В комментариях личного блога, где можно лицезреть этот кадр, тогда было много сказано в адрес счастливых соседей девушки, которые смогли увидеть всю красоту.

Казалось бы, на этом можно и остановиться. Но не тут-то было — на сей раз Настя решила обнажиться полностью (фото мы не показываем целиком). Правда, к разочарованию некоторых ее фолловеров, она опять не продемонстрировала самое интересное. Впрочем, многих этот кадр вполне устроил.

«А где арбузики?», «Ну, почему спиной?», «Не тот ракурс вы, Настя, выбрали, не тот», «Как у Ким», «Круче, чем у Ким», «Бомба! Огонь! Пушка!» — написали под фото комментаторы.

Не обошлось и без моралистов. «Совсем стыд потеряла!», «Ужас, с ума народ посходил», «Куда муж смотрит?», «Что-то в последнее время ее очень много голой», — отметились пользователи Сети.