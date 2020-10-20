«Холостяк»: Решетова пошутила над Тимати, запечатлев сына с красной розой

Ранее модель призналась, что не вернется к рэперу после его участия в проекте ТНТ.

Недавно стало известно, что в известном шоу «Холостяк» на ТНТ в качестве жениха предстанет рэпер Тимати. Мужчина только что разошелся со своей возлюбленной Анастасией Решетовой, оставив ее одну с маленьким сыном Ратмиром. А ведь крохе всего годик.

Модель на удивление спокойно восприняла это известие. Она сказала, что их разлад никак не повлияет на отношения ребенка к отцу и постарается воспитать его в любви к папе. Судя по stories в микроблогах обоих экс-влюбленных, Тимати действительно часто навещает наследника.

Анастасия также заявила, что готова изменить свою личную жизнь и родить еще детей. Их количество звезда при этом не уточнила.

Как оказалось, ситуацию с Тимати и его телепоисками новой девушки Решетова способна даже превратить в шутку. В Instagram брюнетка обнародовала снимок, на котором ее с Тимати сын играет с розой.

«Холостяк. 9 сезон», — подписала она кадр.

Напомним, этот цветок является символом шоу. По условиям проекта жених исключает из проекта невест почти в каждом выпуске. А тех, кого он оставляет в программе, одаривает красной розой.