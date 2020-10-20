«В моем возрасте люди не меняются»: Оболенцева на Мармарисе станцевала у пляжа в зеленом бикини

Как отметила светская львица, все нетерпимые могут срочно от нее отписаться.

Светская львица 37-летняя Надежда Оболенцева в Instagram разместила ролик, на котором она танцует около пляжа в зеленом бикини. Звезда находится на отдыхе в пятизвездочном отеле в турецком Мармарисе.

«Внимание! Очень раздражающий контент. Нетерпимых срочно прошу отписываться и не засорять ленту. В моем возрасте люди не меняются». Надежда Оболенцева

«Надежда, продолжайте в том же духе. Вы просто очаровательны», «Обожаю смотреть на море и на шикарных женщин, которые прекрасно выглядят. Я странная, наверное, но ничего не могу с собой поделать», «Лучший возраст. Все только начинается. Вы, Надежда, просто обворожительны и прекрасны, как всегда», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Надежда Оболенцева не так давно рассталась со своим мужем, режиссером Резо Гигинеишвили. Что интересно, в браке они не были и года. При этом совместных детей у пары нет.