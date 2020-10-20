Алина Загитова не появится на льду в официальных соревнованиях до конца 2020 года

Фигуристка до сих пор не определилась со своим будущим.

Олимпийская чемпионка корейского Пхенчхана Алина Загитова не появится на льду в официальных соревнованиях в этом году. Об этом сообщили два несвязанных друг с другом источника.

Таким образом, она совершенно точно пропустит Гран-при, этапы Кубка России и чемпионат страны. Из этого следует, что Загитовой точно не будет на чемпионатах Европы и мира в следующем году, потому что она просто не пройдет отборы.

В то же время источники отмечают, что в следующем сезоне Алина Загитова может появиться на льду в официальных соревнованиях, сообщает ТАСС.

Напомним, что сейчас Алина Загитова задействована в роли ведущей в шоу «Ледниковый период». Она является соведущей олимпийского чемпиона 2002 года Алексея Ягудина. Загитова уже не раз подвергалась критике любителей проекта. Некоторые считают, что она не доросла до уровня ведущей. В то же время хореограф Илья Авербух отмечал, что никто не собирается выгонять Загитову из «Ледникового периода». Организаторов она полностью устраивает.