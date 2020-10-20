Неугасающая «дикая Роза»: как изменилась Вероника Кастро
Видео
«Жизнь других» в Люксембурге: почему школьники в 18 лет идут в первый класс
Жанна Бадоева
Звездный гость

«Я не хочу вариться в обсуждениях с Рапунцелями»: Черно объяснила, почему ушла из «Дома-2»

Не так давно экс-участница телестройки родила первенца.

«Я не хочу вариться в обсуждениях с Рапунцелями»: Черно объяснила, почему ушла из «Дома-2»
Саша Черно. Фото: instagram.com/sasha_cherno93_official/

Бывшая участница проекта «Дом-2» Саша Черно в Instagram объяснила, почему они с мужем Иосифом Оганесяном приняли решение уйти из шоу, где считались одними из главных звезд.

По словам Черно, на «Доме-2» надо либо принимать правила игры организаторов, либо уходить. Они с супругом пошли по второму пути. Как заметила Саша Черно, шоу они переросли и дальнейшего смысла в пребывании на проекте просто уже не было.

«Я не хочу вариться в обсуждениях с Рапунцелями… На самом деле у нас нет негатива… Как сказал Яббаров, если бы не «Дом-2», где бы мы были!».

Саша Черно
Саша Черно
Саша Черно. Фото: instagram.com/sasha_cherno93_official/

Напомним, что Саша Черно не так давно стала мамой. Она подарила сына Стефана Иосифу Оганесяну. Сейчас девушка все свободное время предпочитает уделять своему малышу. На ее страничке в социальных сетях то и дело появляются милые видеозаписи с ребенком и любимым мужем, который стал для нее защитой и опорой.

Тэги

Иосиф ОганесянНовости googleСаша ЧерноСаша Черно последние новостиШоу "Дом-2"