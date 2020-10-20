«Я не хочу вариться в обсуждениях с Рапунцелями»: Черно объяснила, почему ушла из «Дома-2»

Бывшая участница проекта «Дом-2» Саша Черно в Instagram объяснила, почему они с мужем Иосифом Оганесяном приняли решение уйти из шоу, где считались одними из главных звезд.

По словам Черно, на «Доме-2» надо либо принимать правила игры организаторов, либо уходить. Они с супругом пошли по второму пути. Как заметила Саша Черно, шоу они переросли и дальнейшего смысла в пребывании на проекте просто уже не было.

«Я не хочу вариться в обсуждениях с Рапунцелями… На самом деле у нас нет негатива… Как сказал Яббаров, если бы не «Дом-2», где бы мы были!».

Саша Черно

Напомним, что Саша Черно не так давно стала мамой. Она подарила сына Стефана Иосифу Оганесяну. Сейчас девушка все свободное время предпочитает уделять своему малышу. На ее страничке в социальных сетях то и дело появляются милые видеозаписи с ребенком и любимым мужем, который стал для нее защитой и опорой.