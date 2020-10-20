Искусство селфи: 42-летняя Климова запечатлела себя с легким макияжем и вьющимися локонами

Екатерина Климова — актриса многогранная. В жизни, на сцене и фотосессиях она предстает в самых различных образах: от женщины-вамп до милой многодетной мамы. И, наверное, каждый мужчина мечтает, чтобы его дама сердца могла удивлять все новыми и новыми вариациями, отличительным характером, индивидуальностью.
Возможно, именно поэтому армия поклонников артистки растет день ото дня, а каждая ее новая роль или даже обычное фото активно комментируются в Сети. В фан-аккаунте Екатерины сейчас, к примеру, появился снимком, на котором звезда запечатлена в момент создания селфи.
Исполнительница главной роли в сериале «Бедная Настя» сделала естественный макияж с едва заметными песочными тонами, примерила лаконичный молочный джемпер и уложила вьющиеся волосы в стиле голливудской волны.
«Влюбленными глазами смотрел на нее и погибал», — написали про Климову ее фанаты.
«Неотразима!», «Чудо невиданное», «Как же ты прекрасна, Катюш», «Прекрасна во всем», «Нельзя быть красивой такой!», «Богиня красоты», — также отметились ее поклонники.