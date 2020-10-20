«Паша, что ты упустил!»: Муцениеце в секси купальнике блеснула эффектной позой на газоне

Поклонники Агаты Муцениеце не сомневаются, что бывший муж актрисы еще пожалеет о расставании с матерью своих детей. В этом браке на свет появились: семилетний Тимофей и четырехлетняя Мия. Но даже общие отпрыски не помогли супругам сохранить союз. Павел Прилучный не долго погрустил в статусе завидного холостяка. Он, по слухам, стал встречаться с «папиной дочкой» Мирославой Карпович.

А вот Агата вступать в новые отношения не спешит. К тому же в недавнем интервью актриса призналась, что бывший муж до сих пор донимает ее словами о своей любви. Но дальше этого дело не идет. Впрочем, Муцениеце сомневается в искренности Павла. Ведь его поступки, как говорит актриса, говорят об обратном.

На личной страничке в Instagram Агата делилась летними кадрами, которые, к слову, появились и на фан-страничке актрисы. Перед объективом фотокамеры Муцениеце позировала, удобно расположившись на траве и приняв эффектную позу. Отметим, что мини-бикини не скрывало точеной фигуры артистки. Будучи мамой двоих детей, Агата выглядела просто восхитительно.