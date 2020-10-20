«Везде говоришь гадости»: Киркоров вслед за Пугачевой рассорился с Сафроновым

Поп-король отечественной сцены в последнее время сам не свой.

Певец Филипп Киркоров заявил на премьере мюзикла «Шахматы», что больше не намерен общаться с живописцем Никасом Сафроновым. Между звездами случился скандальный инцидент. Художник поздоровался с поп-королем отечественной сцены, но в ответ ему была тишина. Тогда он задал прямой вопрос музыканту, что произошло.

«Потому что ты везде говоришь обо мне гадости». Филипп Киркоров

По словам Никаса Сафронова, он не помнит, чтобы где-то в разговорах с прессой оскорблял Киркорова. Его он ценит как профессионала. В ближайшее время живописец намерен вызвать Киркорова на разговор и разобраться в проблеме, которая неожиданно возникла между ними можно сказать на пустом месте. Как думает Сафронов, кто-то специально хочет их стравить, сообщает «Собеседник».

Напомним, что недавно Филипп Киркоров огорошил общественность. Оказывается, он сейчас в ссоре и с Аллой Пугачевой, своей бывшей женой. Они, как он заверил, не общаются.