«Везде говоришь гадости»: Киркоров вслед за Пугачевой рассорился с Сафроновым

Певец Филипп Киркоров заявил на премьере мюзикла «Шахматы», что больше не намерен общаться с живописцем Никасом Сафроновым. Между звездами случился скандальный инцидент. Художник поздоровался с поп-королем отечественной сцены, но в ответ ему была тишина. Тогда он задал прямой вопрос музыканту, что произошло.
«Потому что ты везде говоришь обо мне гадости».
По словам Никаса Сафронова, он не помнит, чтобы где-то в разговорах с прессой оскорблял Киркорова. Его он ценит как профессионала. В ближайшее время живописец намерен вызвать Киркорова на разговор и разобраться в проблеме, которая неожиданно возникла между ними можно сказать на пустом месте. Как думает Сафронов, кто-то специально хочет их стравить, сообщает «Собеседник».
Напомним, что недавно Филипп Киркоров огорошил общественность. Оказывается, он сейчас в ссоре и с Аллой Пугачевой, своей бывшей женой. Они, как он заверил, не общаются.