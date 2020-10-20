Порошина в карамельном пальто и с прической в духе Монро запечатлелась на прогулке

46-летняя Мария Порошина полюбилась многим отечественным зрителям еще в 2004 году, когда на экранах страны вышел фильм «Ночной дозор». Актриса сыграла волшебницу Светлану Назарову, этот яркий образ так и остался в сердцах ее многочисленных почитателей.

Верные поклонники артистки пристально следят за ее жизнью в личном блоге, где публикации бывают совсем не часто. Свою личную жизнь Мария тщательно скрывает, избегая лишних пересудов, но иногда делает исключения.

Недавно она разместила совместные кадры с дочерью Аграфеной, запечатлев ее спящей. А на последнем фото в своем Instagram Порошина предстает на прогулке в обновленном имидже. Любимица российской публики сделала прическу в духе Мэрилин Монро, уложив волосы в крутые кудри. Это было сразу замечено ее фолловерами.

«Здесь вы поразительно похожи на Мэрилин Монро, даже разрезом глаз», «Глядя на нее, мне одной кажется, что это русская Мэрилин?!», «Мэрилин?!», «Мария, на этом фото вы похожи на Мэрилин Монро, такой же шарм!» — к примеру, можно увидеть в комментариях.

Отметим, что для своего променада актриса предпочла актуальный образ в разных оттенках коричневого: пальто карамельного тона и твидовый жакет цвета кофе с молоком. О том, что эта цветовая палитра в моде, ранее рассказывала Эвелина Хромченко. В основу же своего стиля звезда заложила оливковый бадлон, который оттенял карие глаза блондинки.