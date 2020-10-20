«Все без работы сидят»: Бари Алибасов пожаловался на бедственное положение своих артистов

Как отметил продюсер, он больше переживает не за себя, а за своих людей.

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов пожаловался на бедственное положение своих артистов. По его словам, у него в коллективе 17 человек, которым сейчас очень непросто.

«Все без работы сидят. Я переживаю больше не за себя, а за моих людей. Надо думать, как им выживать. Жить в долг? А у кого в долг брать, когда все сидят в таком же положении?!»

Бари Алибасов

Как отметил продюсер, у него пока есть сбережения. В то же время он понимает, что рано или поздно деньги закончатся и как потом придется выживать — он не представляет. Продюсер добавил, что сейчас кое-какие деньги ему идут от участия в ток-шоу. Но все же это капля в море. Ему очень хочется нормальной концертной работы, которая была до пандемии, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Бари Алибасов передумал разводиться со своей женой актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Они решили все вопросы с квартирой, из-за которой ссорились.