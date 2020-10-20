«С возрастом уходит упругость тела»: 42-летняя Орлова в мерцающем бикини смело оголилась на яхте

В беседе с поклонниками ведущая проекта «Дом-2» Ольга Орлова призналась, что она часто сталкивается к критикой хейтеров относительно своей фигуры. Так, знаменитость подметила, что с возрастом многое уходит — к примеру, уходит упругость тела, беззаботная молодость, юность лица, и происходит то, что связано с естественными процессами взросления организма. Остается неизменным, как считает певица, лишь то, что внутри нас. Доброта души, любовь к миру, отзывчивость сердца. Экс-солистка группы «Блестящие» призвала верных почитателей начать воспитывать в себе добро.
«С возрастом уходит многое… Уходит упругость тела и беззаботная молодость», — отметила певица.
Свои слова Орлова сопроводила пикантной фотосессией, эффектно оголившись на пляже. Артистка позировала на яхте в мерцающем золотистом купальнике. Ольга подчеркнула изящные стройные ножки трусиками-шортами, сделав акцент на соблазнительной груди с помощью лифа.
«Прелестная, вами хочется восхищаться», «Очаровательная, мудрая и умная женщина», «Какая разница, сколько вам лет, вы прекрасны», «Такой красотке можно все!!», «Да вам больше тридцати пяти и не дашь!», «Олик, вы выглядите моложе многих нынешних девчонок!!», «Лиф держится на честном слове», «О, это бесподобное тело», «Эффектная и соблазнительная», «Женщина-мечта!!», «Великолепная», — отметили поклонники.