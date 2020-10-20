«С возрастом уходит упругость тела»: 42-летняя Орлова в мерцающем бикини смело оголилась на яхте

В беседе с поклонниками ведущая проекта «Дом-2» Ольга Орлова призналась, что она часто сталкивается к критикой хейтеров относительно своей фигуры. Так, знаменитость подметила, что с возрастом многое уходит — к примеру, уходит упругость тела, беззаботная молодость, юность лица, и происходит то, что связано с естественными процессами взросления организма. Остается неизменным, как считает певица, лишь то, что внутри нас. Доброта души, любовь к миру, отзывчивость сердца. Экс-солистка группы «Блестящие» призвала верных почитателей начать воспитывать в себе добро.

«С возрастом уходит многое… Уходит упругость тела и беззаботная молодость», — отметила певица.

Свои слова Орлова сопроводила пикантной фотосессией, эффектно оголившись на пляже. Артистка позировала на яхте в мерцающем золотистом купальнике. Ольга подчеркнула изящные стройные ножки трусиками-шортами, сделав акцент на соблазнительной груди с помощью лифа.