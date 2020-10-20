«Это полный бред»: Владимир Конкин ответил на слухи о романе со своим концертным директором

Как отметил актер, все, что про него сейчас пишут, — неправда.

Актер Владимир Конкин опроверг информацию, что у него роман с концертным директором Еленой Переслени. Не так давно в некоторых СМИ вышли разгромные материалы. Якобы именно эта женщина сгубила брак актера и довела до гроба его жену, которая, как известно, умерла от рака.

«У меня никогда не было романа с моим директором. Это полный бред».

Владимир Конкин

Между тем известный московский адвокат Юлия Нитченко заявила, что семья Конкина эту историю с фейковыми новостями без внимания не оставит. Она заметила, что Конкина и Переслени связывают только профессиональные отношения. При этом женщина счастлива в браке, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что не так давно Владимир Конкин потерял дочь. София, которой было всего 32 года, утонула в бассейне одного из московских фитнес-центров. Актер был просто убит этим известием. Кстати, он не верит, что его дочь случайно утонула, выпив алкоголя. Возможно, к ее смерти причастен жених Софии.