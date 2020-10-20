«Наохотил сазанов»: Андрей Макаревич отдохнул с молодой женой на озере

66-летний Андрей Макаревич отметился с 36-летней женой Эйнат Кляйн на озере. Пара отдохнула с пользой — они не только насладились красотой природы и обществом друг друга, но и наловили рыбы.

«Ночная охота оказалась для меня мероприятием еще более увлекательным, чем дневная. Три выстрела — три рыбы. Два карася и щучка. Вообще, ночью ощущения невероятные: млечный путь, ярчайшие звезды, контуры камышей, скользящая по водной глади лодка, легкая полудрема травоядных и пик активности хищников. Ну, а Андрей вполне логично наохотил сазанов, жаль только, что Рош ха-Шана уже прошел, а до Песаха еще далеко — пропадает потенциальный идеальный гефилте фиш. Все это как-то очень здорово и красиво», — описала свои впечатления девушка.

Отметим, что избранница музыканта имеет гражданство Израиля. Они познакомились во время экскурсии по Африке, которую организовывала Эйнат, будучи сотрудницей бюро путешествий. Жена артиста занимается турами для небольших групп туристов элиткласса. Поженились влюбленные в декабре 2019 года практически тайно. Об их свадьбе в еврейских традициях знали только близкие и друзья.