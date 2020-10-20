«Оборзела!»: Гузеева отчитала гостью «Давай поженимся!», которая не хочет готовить

Актриса заявила, что всегда зарабатывала больше своих мужей, но «оставалась бабой».

В студии Первого канала на передаче «Давай поженимся!» побывал привлекательный пожарный, который развелся со своей женой, когда узнал о ее огромных и тщательно скрываемых доходах. Кроме того, женщина отказывалась вести хозяйство и кормить своего супруга домашними блюдами.

Отставная благоверная не постеснялась явиться на проект и высказать свое мнение по этому поводу. Женщина убеждена, что ей — жительнице столице, которая много работает, — не пристало кулинарничать на кухне. Ведь она трудится наравне с супругом, а значит, имеет равные права с ним.

Ведущая программы Лариса Гузеева вначале скептически слушала гостью шоу, а потом заявила: «Оборзела!» Актриса убеждена, что женщина при любом материальном положении должна выполнять свои традиционные функции в семье.