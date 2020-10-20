Виктория Лопырева из-за мужа может вернуться жить в Россию

Модель Виктория Лопырева, которая в последние годы достаточно редкий гость в России, куда приезжает только по работе, может обосноваться в родной стране. Дело в том, что ее муж — бизнесмен Игорь Булатов — выдвинут главой Коми Владимиром Уйбой на пост председателя правительства республики.

Уже 20 октября этот вопрос должен быть решен. Региональный парламент примет, скорее всего, соответствующее решение. При таком раскладе Булатову и Лопыревой с ребенком придется вернуться в Россию. Как известно, сейчас они живут в Америке, а во время коронавируса обитали в Дубае.

Отметим, что за плечами Булатова Финансовая академия при правительстве РФ по специальности «финансы и кредит». Какое-то время он был вице-президентом компании «Ташир». Правда, после увлечения Викторией Лопыревой пост был вынужден покинуть, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что недавно пошли слухи, якобы финансовое положение Булатова пошатнулось. Это не понравилось его жене. Поговаривали, что в ближайшее время они могут расстаться.