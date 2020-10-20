Хакамада показала, как выглядит без очков, и кое-кто был сильно удивлен зрелищу

65-летняя писательница и общественница уже много лет не меняет свой образ.

За многие годы россияне привыкли к образу Ирины Хакамады: ее стильным нарядам, короткой стрижке и неизменным очкам.

Как-то общественница и писательница рассказала, она еще в юности поняла, что не обязательно быть красавицей, но можно иметь интересный стиль, который привлекает внимание. Поэтому она остригла некогда длинные волосы и стала примерять актуальные динамичные наряды. Небанальные оправы очков всегда были в арсенале ее базовых аксессуаров.

Но Хакамада умеет удивлять, произошло это и на сей раз. В личном блоге бывший кандидат в президенты выставила видео, на котором предстает без очков. После этой публикации ее аккаунт просто разорвался от удивленных комментариев.