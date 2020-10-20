Хакамада показала, как выглядит без очков, и кое-кто был сильно удивлен зрелищу

За многие годы россияне привыкли к образу Ирины Хакамады: ее стильным нарядам, короткой стрижке и неизменным очкам.
Как-то общественница и писательница рассказала, она еще в юности поняла, что не обязательно быть красавицей, но можно иметь интересный стиль, который привлекает внимание. Поэтому она остригла некогда длинные волосы и стала примерять актуальные динамичные наряды. Небанальные оправы очков всегда были в арсенале ее базовых аксессуаров.
Но Хакамада умеет удивлять, произошло это и на сей раз. В личном блоге бывший кандидат в президенты выставила видео, на котором предстает без очков. После этой публикации ее аккаунт просто разорвался от удивленных комментариев.
«Без очков совсем другая. Даже не узнать», «Ой, без очков и никогда не признала бы», «Я просто поражена! Ну ведь это не вы! Это точно вы?», «Не узнала! Мне больше старый образ по душе», «Я вас не узнала, браво. Очень хорошо выглядите», «Кто это?», «Как оказывается очки могут поменять человека!!!», «Не узнала!!!! Образ просто непривычный, мягкий, видно, что на расслабоне», «30-летняя девушка», — пишут наперебой ее фолловеры.