«Для меня финансовый вопрос никогда не был решающим»: Асмус озвучила свою зарплату в театре

Актриса Кристина Асмус в stories микроблога ответила на самые острые вопросы своих поклонников. Один из них касался ее работы в театре. Подписчик спросил, готова ли звезда работать в интересном проекте за символическую плату.

Как отметила Асмус, для нее финансовый вопрос никогда не был решающим и не стоял на первом месте. Она заверила, что вопрос денег обсуждает с работодателем в последнюю очередь.

«Очень много раз приходилось жертвовать многомиллионными съемками ради спектаклей и даже прогонов, которые отменить нельзя. А в театре я получаю меньше 22 тысяч рублей в месяц». Кристина Асмус

Напомним, что несколько месяцев назад Кристина Асмус рассталась со своим мужем, юмористом Гариком Харламовым. При этом пока официально пару не развели. Они сохранили добрые отношения ради общего ребенка. Часть поклонников звезд уверены, что они просто пиарятся на этой истории с разводом. Якобы на само деле они по-прежнему вместе.