«Как девочка!»: 52-летняя Валерия на дубайском пляже засветила идеальную фигуру

Минувшим летом многие звезды вынуждены были отказаться от планов на заграничный отпуск. Виной всему — пандемия коронавируса. Кто-то остался ждать лучших времен, а кому-то не терпелось попасть на море — на отечественных курортах, к слову, были замечены многие селебрити.

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Певица Валерия с мужем Иосифом Пригожиным дождались открытия границ в ОАЭ и в октябре продлили себе лето, отправившись в Дубай. Звездная пара загадала поклонникам настоящую шараду, первые дни публикуя снимки из бассейна — трудно было догадаться, где именно отдыхают артисты. И Валерия все-таки сдалась: она разместила красноречивый снимок, где позирует на фоне Бурж Аль Араб.

«Иду разговариваю с мамой по телефону, а мой муж бегает вокруг меня и снимает, — рассказала Валерия. — Я, конечно, злюсь, потому что отвлекает, ну нехотя пару раз остановилась и даже убедительно улыбнулась, зато теперь есть, что в ленту разместить».

При этом звезда позирует мужу в бикини. Поклонники восхитились формами Валерии и заметили, что такую фигуру просто грех не фотографировать:

«Такой фигуре любая 18-летняя девчонка позавидует», «Какая вы стройная, очаровательная красавица! Супер!», «Идеальная фигура! Как девочка выглядите, очень красивая», «Всегда как куколка», «Валерия супер», «Вы великолепны!!! Нет слов!», «Муж правильно делает! Какая прелесть, любуюсь всегда вами. Зато, глядя на вас, у многих стимул будет привести фигуру в тонус», — пишут фолловеры.

Справедливости ради заметим, что Валерия усердно работает над собой, занимаясь фитнесом. Свои тренировки она не прекращала даже на самоизоляции.